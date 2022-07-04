У ЗСУ показали роботу HIMARS на Запорізькому напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив фото і відео, на яких видно «бойову роботу» американських HIMARS на Запорізькому напрямку.

«Запорізький напрямок. HIMARS продовжують демілітаризацію російської окупаційної армії», – йдеться в повідомленні.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS, передані США, вже перебувають в Україні.

Того ж дня США оголосили про надання додаткової допомоги Україні у 450 мільйонів доларів на сферу безпеки. До цього пакета входять мобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), повідомили у Пентагоні.

24 червня у Міністерстві оборони США повідомили, що перша партія з чотирьох HIMARS – вже в Україні, але не уточнили, де саме, а оголошена 23 червня нова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена до «середини липня».