До України незабаром надійде додаткова партія HIMARS – представник Пентагону

До України незабаром надійдуть додаткові чотири додаткові мобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, заявив чиновник Пентагону.

«Ми продовжуємо працювати над нашою безпекою та робимо все можливе, щоб якомога швидше передати цю допомогу українцям. І я думаю, що ви бачите на полі бою те, що українці добре використовують не лише наші системи, але й системи, які вони отримують від наших партнерів і союзників по всьому світу», – сказав він.

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS, передані США, вже перебувають в Україні.

Того ж дня США оголосили про надання додаткової допомоги Україні у 450 мільйонів доларів на сферу безпеки. До цього пакета входять мобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), повідомили у Пентагоні.

24 червня у Міністерстві оборони США повідомили, що перша партія з чотирьох HIMARS – вже в Україні, але не уточнили, де саме, а оголошена 23 червня нова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена до «середини липня».