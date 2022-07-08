Військового комісара окупованого Криму взяли під домашній арешт на 2 місяці – ЗМІ

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський гарнізонний військовий суд відправив під домашній арешт на два місяці військового комісара окупованого Криму Юрія Лимаря. Про це повідомляють російська агенція «Интерфакс» та кримська – «Крыминформ».

За повідомленнями, військового комісара заарештували за підозрою у перевищенні повноважень та хабарництві. На думку військової прокуратури, він за гроші давав підлеглим доручення щодо звільнення окремих осіб від призову до армії. Повідомляється, що під слідством також перебувають троє його підлеглих.

Юрій Лимар очолював військовий комісаріат в окупованому Криму з 2020 року. Раніше він обіймав ту саму посаду в Астраханській області Росії. Лимаря затримали після того, як 7 липня у нього пройшов обшук. За даними «РИА Новости», під час обшуку у дворівневій квартирі Лимаря вилучили кілька мільйонів рублів, дорогі засоби зв’язку та колекцію елітного алкоголю.