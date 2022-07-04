Представництво президента в АРК закликає кримчан саботувати російську мобілізацію

У окупованому Криму російська влада створила «призовну комісію з мобілізації», повідомило Представництво президента в Автономній республіці Крим 3 липня.

За даними відомства, днями окупаційна влада доручила створили призовні комісії нижчого рівня. Представництво припускає, що Росія готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території України:

«Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу».

Відомство нагадує, що призов і мобілізація людей на окупованих територіях є порушенням міжнародного гуманітарного права.

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«Закликаємо наших громадян у тимчасово окупованому Криму зробити все можливе, аби уникнути будь-якої участі у військових формуваннях країни-агресора. Саботуйте рішення окупантів! Пам’ятайте, ваше життя – найдорожче, що у вас є! Якщо ви все ж не зможете уникнути мобілізації і вас залучатимуть до участі у війні, то за першої ж нагоди здавайтеся в полон. Цим ви збережете своє життя та не виконуватимете злочинних наказів», – закликає представництво президента.

Воно зазначає, що виконання злочинних наказів передбачає відповідальність, навіть якщо їх виконують люди, яких мобілізували примусово.

У травні українська розвідка повідомила, що російська влада окупованого Криму наказала державним підприємствам на півострові відправити частину співробітників у військкомати.