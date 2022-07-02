Експрем'єра Криму Валерія Горбатова звинувачують у зв'язках з Аксьоновим та діях проти України

Колишній прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим (2001–2002), двічі представник президента України у Криму, народний депутат України третього та четвертого скликань Валерій Горбатов фігурує у кримінальному провадженні Генпрокуратури України, Національної поліції та Державного бюро розслідувань. Експолітика підозрюють у бізнес-зв'язках із російським главою анексованого Росією Криму Сергієм Аксьоновим (за документами – Аксенов) та фінансуванні проросійських сил на окупованих РФ українських територіях. Хто такий Валерій Горбатов і як він пов'язаний із Сергієм Аксьоновим? Про це у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Наприкінці червня 2022 року генеральний прокурор України Ірина Венедіктова спільно з Державним бюро розслідувань заявили, що Валерій Горбатов фігурує у кримінальному провадженні з багатьма епізодами. Серед них українськими силовиками названо: фінансування угруповання «ДНР», виведення коштів у Росію з території України, ведення бізнесу на окупованому Кримському півострові та зв'язки з російським главою Криму Сергієм Аксьоновим.

Про раніше впливового українського політика Валерія Горбатова практично нічого не було відомо з середини 2000-х років, коли завершилася його каденція на посаді народного депутата України. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

«Фінансував зміну кордонів України»

«Команда прокурорів, слідчих і оперативників Нацполіції та ДБР розслідують незаконну діяльність народного депутата України третього-четвертого скликань, колишнього голови Ради міністрів АРК та інших осіб, пов'язаних із фінансуванням так званої «ДНР», виведенням коштів у Росію з території України, а також ведення бізнесу на території окупованого Криму», – повідомила Ірина Венедіктова.

За її словами, майже за тиждень обшуків у київському офісі Валерія Горбатова слідчими було виявлено «документи про рух коштів на його підприємствах у Криму, докази його бізнес-зв'язків із Сергієм Аксьоновим, сплату податків на території півострова та інших тимчасово окупованих міст України».

Директор Держбюро розслідувань Олексій Сухачов стверджує, що слідчі ДБР «зібрали незаперечні докази причетності Валерія Горбатова до фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу в Україні, зміну її кордонів чи державного кордону та виправдання агресії проти України».

Сам Горбатов, за даними українських силовиків, залишив Київ напередодні повномасштабного вторгнення Росії та перебуває на окупованих територіях України. Але, де саме, не уточнюється.

У київському офісі Валерія Горбатова силовики вилучили понад шість тисяч предметів старовини, які, на думку експертів, можуть належати до Південного Причорномор'я часів Херсонеської держави, Скіфського та Боспорського Царств і міста-держави Ольвія V-I століть до нашої ери. Частина цієї колекції, ймовірно, могла бути вкрадена з музеїв Криму, припускають слідчі.

Валерію Горбатову інкримінують дві статті Кримінального кодексу України: частину 4 статті 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу або захоплення влади, зміни території України) та частини 3 статті 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація (прославлення – ред.) її учасників).

Якщо українські слідчі доведуть провину Валерія Горбатова, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Політик на пенсії чи антиукраїнський діяч?

Валерій Горбатов відомий у Криму як бізнесмен, колишній політик та ексдержслужбовець. У середині 1990-х років він був постійним представником у Криму двох президентів України – Леоніда Кравчука, незадовго до того, як він залишив цю посаду, і Леоніда Кучми, який його змінив. Після відставки Горбатов залишився позаштатним радником Кучми з питань регіональної політики та очолив Фонд майна Криму. А на початку 2000-х став прем'єром Криму, змінивши на цій посаді Сергія Куніцина.

Щоправда, на цій посаді Валерій Горбатов пробув лише рік. Потім обрався до парламенту України і зумів залишатися нардепом два терміни поспіль.

Після цього Горбатов повернувся до Криму, але колишніх кар'єрних висот не досяг. Після прем'єрства і депутатства він зайнявся громадською діяльністю та бізнесом, а потім і зовсім зник із публічного простору. У кримських ЗМІ писали, що після російського захоплення Криму в 2014 році він продав частину кримського майна і пішов на пенсію «мирно займатися здоров'ям, що похитнулося».

Українські слідчі стверджують, що він продовжує вести бізнес і діяльність проти України, у тому числі, у співпраці з Сергієм Аксьоновим.

«Шукайте жінку»

Про зв'язки Валерія Горбатов та Сергія Аксьонова було відомо і раніше. Свій перший капітал у 90-х російський глава Криму заробив «завдяки любовним стосункам із дочкою Валерія Горбатова», розповідав раніше Крим.Реалії ексвіцепрем'єр Криму Володимир Казарін.

Багато з цього майна йому дісталося ще з того часу, коли він був родичем і зятем Горбатова

«Зятем був Аксьонов його (Горбатова – ред.) і тому це все, як у таких схемах, оформляється на родичів. А один із ближніх родичів – Аксьонов, тому що одружений з його дочкою… Багато з цього майна йому дісталося ще з того часу, коли він був родичем і зятем Горбатова», – каже він.

Офіційно відомо лише про один шлюб Сергія Аксьонова – з Оленою Аксьоновою (у дівоцтві Добринею), з якою він живе донині.

А ось доньку Валерія Горбатова, згідно з його офіційною біографією, звуть Ольгою. Про зв'язок Сергія Аксьонова з нею в юності говорять у кримських політичних колах і пишуть, зокрема, російські ЗМІ.

«Мало хто знає, але в молодості Сергій Аксьонов був одружений (або жив у цивільному шлюбі) з Ольгою Горбатовою – дочкою тодішнього начальника відділення Фонду державного майна України в АР Крим і депутата Верховної Ради України другого скликання Валерія Мироновича Горбатова», – описує історію сімейних та бізнесових зв'язків Сергія Аксьонова російське видання «Истории успешных людей».

«За господарством Горбатова доглядав Аксьонов»

Про зв'язки Сергія Аксьонова з Валерієм Горбатовим через сім'ю говорить і колишній соратник Сергія Аксьонова Володимир Гарначук. Він стверджує, що у 2014 році саме з Валерієм Горбатовим «люди з Росії» обговорювали кандидатури в російську владу Криму.

Аксьонов завжди був чесним солдатом свого тестя

«За свою неймовірну кар'єру Сергій Аксьонов має дякувати не примітивним кримським бандитам із 90-х. Аксьонов завжди був чесним солдатом свого тестя. Валерій Горбатов, який отримав чимало оборотних коштів на приватизації радянського колгоспного майна, побудував невелику бізнес-імперію у вигляді торгових центрів, наприклад, один мав назву Berg (у перекладі з німецького «Горб»). За всім цим господарством доглядав у тому числі молодий Серьога Аксьонов. Горбатов прикривав імперію цілком політичним способом. Але у потрібний момент у 2014 році саме з Горбатовим обговорювали варіанти майбутнього губернатора Криму респектабельні люди з Росії», – стверджує Володимир Гарначук.

Торговий центр «Берг» у центрі Сімферополя, збудований за кілька років до російської окупації Криму, згадується й у матеріалах Державного бюро розслідувань (ДБР).

Валерій Горбатов має тісні зв'язки та спільний бізнес із Сергієм Аксьоновим

«Валерій Горбатов має тісні зв'язки та спільний бізнес із Сергієм Аксьоновим. А дружина Аксьонова надавала доручення на право користування своїм майном Валерію Горбатову. Фірми, афілійовані з Валерієм Горбатовим, діють у тимчасово окупованому Криму. Щоб не «світитися» особисто, бізнес Горбатова на окупованій частині України зареєстровано на його сина, племінника та інших довірених осіб. У сфері інтересів групи: нерухомість, політична діяльність та агробізнес», – йдеться у повідомленні ДБР.

Сергій Аксьонов офіційно не має бізнесу. Згідно з відомостями про доходи та майно, які російський глава окупованого Криму щороку подає за місцем роботи, живе він на одну зарплату, а все майно багато років записано на дружину і тещу. У тому числі, наприклад, квартира у центрі Москви, придбана після російської окупації Криму.

Олена Аксьонова володіє фірмами, на які оформлені торгові центри в Сімферополі та інша нерухомість. Їх багато років здають в оренду.

З моменту, коли Сергій Аксьонов обійняв посаду російського глави Криму, прибутки його сім'ї регулярно зростають.

Крим.Реалії не вдалося отримати коментарі Сергія та Олени Аксьонових про бізнес-зв'язки з Валерієм Горбатовим та спільну діяльність проти України, про що заявляють українські слідчі. Ми надіслали їм інформаційний запит та готові оприлюднити відповідь.

Не вдалося Крим.Реалії зв'язатися і з Валерієм Горбатовим, який багато років веде непублічне життя. Ми готові оприлюднити його позицію про звинувачення українських слідчих та майно, вилучене у його київському офісі під час обшуків.