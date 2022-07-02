В окупованому Криму цілі галузі страждають через масштабне вторгнення Росії до України

В окупованому Криму цілі галузі страждають через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, визнає місцева російська влада. Через заборону цивільної авіації вони вже не розраховують побачити на півострові очікувану кількість туристів і говорять про збитки в туристичній та інших сферах.

З перших днів воєнних дій Росії проти України російська влада окупованого Криму запевняє, що півострів не постраждає. Вони мають на увазі насамперед військовий фактор. Але виявилося, що війна завдає кримчанам економічних збитків. Він пов'язаний із зупинкою підприємств, які не можуть працювати через військові пріоритети Росії. Так, кримський бюджет, який і до воєнних дій датувався з Росії щонайменше на 80%, втрачає чимало власних доходів.

«Крим порівняно з іншими найбільше постраждав»

Росавіація призупинила роботу аеропортів на півдні Росії та в Криму з 24 лютого. Небо над півостровом і потужності російських аеропортів використовуються у військових цілях – для атак на материкову частину України. Це прямо позначилося на курортному сезоні.

Крим більше за інші регіони відчув зниження туристичного потоку від обмежень авіасполучення, повідомив російський глава регіону Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов).

«У зв'язку з обмеженням авіасполучення значно знизилася кількість туристів, які прибувають до Криму цього курортного сезону. Більшість людей прибувають на відпочинок поїздом чи особистим транспортом. Крим порівняно з іншими регіонами найбільше постраждав від зниження турпотоку. За розрахунками, запланованих показників з об'єктивних причин досягти цього року не вдасться», – стверджує він.

Кримські підприємства туристичної індустрії потребують фінансової підтримки, зазначив російський глава регіону.

«На мою адресу надходить багато звернень від підприємств туристичної індустрії, засобів розміщення, санаторіїв. До 1 липня ми збираємо та систематизуємо статистику із завантаження та найближчим часом проведемо нараду за участі представників турбізнесу. Пропрацюємо пропозиції щодо заходів підтримки, у тому числі федерального рівня, для туроператорів, готельєрів, підприємств громадського харчування», – зазначив Сергій Аксьонов.

Суми збитків, яких зазнає туристичний бізнес у Криму, поки що не названо. Але вони можуть бути суттєвими. Представники бізнесу на набережній Ялти – найпопулярнішому місці серед туристів – розповіли кореспондентові Крим.Реалії, що їхній виторг у червні впав на 50% і більше порівняно з минулим роком. Збитків зазнають як орендодавці шезлонгів та парасольок на пляжах і торговці сувенірами, так і власники кафе, готелів та санаторіїв.

Кількість постояльців у готелях Криму в червні знизилася більш ніж на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року, а середнє завантаження об'єктів розміщення становить 50%, повідомили у Міністерстві курортів і туризму російського уряду Криму російські ЗМІ.

Друг Путіна чекає на літаки

У вимушеному простої зазнає збитків і аеропорт «Сімферополь», контрольований структурами Юрія Ковальчука – російського бізнесмена, друга президента Росії Володимира Путіна.

П'ятий місяць аеропорт працює у режимі «тимчасового обмеження польотів», повідомляється на його сайті. Фактично всі цивільні рейси не обмежені, а скасовані. Небо над Кримом та аеродроми з 24 лютого – у розпорядженні російських військових.

У Росавіації обіцяють виділити аеропорту Сімферополь понад 400 мільйонів рублів на часткову компенсацію операційних витрат. Але сума його реальних збитків наразі не названа.

Аеропорт, за офіційними даними, щорічно обслуговує в середньому п'ять мільйонів пасажирів, виконує тисячі рейсів на місяць.

Польоти цивільної авіації в аеропорту «Сімферополь» заборонені щонайменше до 6 липня. Пресслужба аеропорту повідомляє, що на його базі в середині вересня відбудеться міжнародна конференція з комплексного розвитку територій «Крим Урбан Форум» за участі понад п'яти тисяч відвідувачів. Але як їх туди доставлятимуть, не уточнюється.

Кримське безриб'я

Збитків через воєнне вторгнення Росії в Україну зазнають і рибальські підприємства Криму. Це пов'язано з тим, що з 24 лютого російською владою повністю зупинено промисел у північно-західній акваторії Чорного моря від Севастополя (мис Херсонес) до херсонського берега. Через це не відбулася сезонна путина з вилову камбали-калкана, шпрот, барабулі, ставриди та інших основних промислових видів риби, повідомляв раніше очільник російського уряду окупованого Криму Юрій Гоцанюк.

Загалом, за його даними, у Криму повністю зупинено рибний промисел 63 підприємств і підприємців, а також промисел креветки у 22 організаціях.

«Закриття цих районів промислу завдає непоправних збитків економіці рибальських підприємств, зриває контрактні поставки продукції на підприємства переробки, що, у свою чергу, надалі може вплинути на продовольчу безпеку країни», – стверджує російський прем'єр Криму.

Наприкінці квітня Юрій Гоцанюк зустрічався з представниками рибальських підприємств півострова та пообіцяв їм 12,2 мільйона рублів із резервного фонду Криму для компенсації збитків. Він також зазначив, що постановою уряду Росії передбачено можливість компенсації частини операційних витрат, оплати праці та податкових відрахувань із федерального бюджету. Чи було отримано ці компенсації кримськими підприємствами, невідомо.

Через військову агресію Росії в Азовському та Чорному морях виявилася проблема масової загибелі дельфінів. Морські екологи називають це трагедією для Чорного моря, що матиме наслідки для всього балансу морської екосистеми.