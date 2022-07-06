«Батьки учениці загинули, а я не розуміла як їй сказати», – директорка школи з обстріляної Росією Сергіївки

«Як ви?» – «Дивом…» Останніми днями здебільшого саме так вітаються один із одним жителі невеликого курортного селища Сергіївка на Одещині. Ті, хто вцілів і нікуди не виїхав, ховають загиблих внаслідок російського ракетного удар приятелів, колег, рідних. Уночі 1-го липня ворог вдарив по Сергіївці трьома ракетами Х-22. Одна влучила в дев’ятиповерхівку, інша – в базу відпочинку, третя впала в полі неподалік. Ось що розповідають люди:

Розповідь директорки Сергіївської школи-ліцею Галини Архипенко:

– Сидимо в бомбосховищі з дітьми, мені телефонують: «Там дівчинка є – Анєчка. Її батьків щойно знайшли мертвими під завалами. Не відпускайте дитину від себе. Обійміть».

Сіла з дитиною, тримаємось за руки. Вона розповідає, як батько з мамою виштовхували її з квартири.

Каже: «Галино Олександрівно, я знаю кілька молитов. Помоліться зі мною, будь ласка. Вірю, що вони живі. Потрібно вірити». А я пригорнула її до себе й не знаю, як цій світлій дитині розповісти про горе, що її спіткало…

Ніч, а потім дні суцільного болю. Для всіх. Всього селища.

Поховали нашого вчителя фізкультури Володимира Чулака. Він загинув із дружиною та сином.

Вагітну невістку мого шкільного колеги ледь живою витягли рятувальники.

Родина мого учня вціліла, бо не ночували в будинку. Вони – переселенці з Донбасу, 8 років тому купили житло в Сергіївці. І от знову втратили.

«Бачити фотографії – то одне. Наяву просто жах», – каже Зоя Доменчук. Будинок її 85-річної свекрухи – серед тих, що постраждали найбільше.

Загалом таких у Сергіївці 17-ть, кажуть рятувальники. Але в епіцентрі влучення російських ракет і пожежі опинилися дев’ятиповерхівка з магазином господарчих товарів на першому поверсі й база відпочинку в сотні метрів неподалік.

Володимир Балик живе в селі за 7 кілометрів від Сергіївки. Згадує, коли стався вибух, вікна задрижали: «Тільки-но о п’ятій ранку закінчилась комендантська година, вирушив сюди – так переживав за знайомих. Живі, на щастя. Коли приїхав, бачив тіла в чорних мішках, а будинок ще димив», – згадує чоловік.

Ті, хто вціліли та вирішили не виїжджати з Сергіївки, пробують привести до ладу життя, яке розділилося на до та після першої липневої ночі.

Виносять купи скла та сміття з розтрощених квартир. Приходять у визначене місце за гарячими обідами. Приймають, сортують, беруть гуманітарну допомогу, яку щодня збирають в Одесі й привозять звідти волонтери. Раніше було 70 кілометрів до обласного центру, тепер – об'їзними шляхами – всі 120-ть.

Курортна Сергіївка на Одещині, а кількома днями раніше торгівельний центр у Кременчуці, є станом на сьогодні місцями найбільш масштабних за кількістю жертв російських ударів по цивільних об’єктах України із використанням крилатих ракет Х-22.

Обласні прокуратури продовжують досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України («порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством»).