Кількість загиблих і зниклих безвісти становить 22 людини – Малецький про російський ракетний удар по ТЦ «Амстор»

Міський голова Кременчука Полтавської області Віталій Малецький повідомив останні дані щодо пошуково-рятувальної операції і кількості жертв внаслідок російського ракетного удару по торговельному центру «Амстор».

«Із 21 особи, які вважалися зниклими безвісти, експертизою встановлено тіла 20 загиблих, наразі одна людина залишається зниклою безвісти. Одна людина померла в лікарні. Таким чином на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористичного акту в ТЦ «Амстор» становить 22 особи», – написав він у фейсбуці.



Пошуково-рятувальна операція триває, залишається розібрати менше за 10% завалів, зауважив він.

Дещо раніше цього дня, як повідомив очільник міста, Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення до 100 тисяч гривень матеріальної допомоги сім’ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по торговельному центру «Амстор». Також Віталій Малецький повідомив про виділення коштів на оплату поховань усіх загиблих.

Раніше повідомляли про 19-х загиблих і 64-х постраждалих, з яких 26 шпиталізували. Крім того, тоді ж інформували, що за час робіт служби виявили на місці удару 29 фрагментів тіл.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що залишаються безвісти зниклими 36 людей.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт, заявивши, що ціллю атаки був військовий об’єкт: «ангари з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин». У Міноборони РФ заявили, що «детонація боєприпасів до західної зброї викликала пожежу в розташованому поряд з територією заводу торговому центрі, що не функціонував».

Тим часом Служба безпеки України заявила, що збирає численні докази того, що російські військові свідомо вчинили воєнний злочин, обстрілявши торговий центр у Кременчуку Полтавської області.