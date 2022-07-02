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Сім’ям загиблих у ТЦ «Амстор» виплатять по 100 000 грн допомоги – влада

Унаслідок ракетного удару, за офіційними даними, загинули 19 людей. Крім того, на місці удару виявили 29 фрагментів тіл

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення до 100 тисяч гривень матеріальної допомоги сім’ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по торговельному центру «Амстор», повідомив міський голова Віталій Малецький.

«Збільшуємо у два рази допомогу сім’ям загиблих в ТЦ «Амстор». Разом з депутатами міської ради ухвалили рішення про збільшення виплати від усієї Кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого у цій страшній трагедії», – йдеться у повідомленні.

Також Віталій Малецький повідомив про виділення коштів на оплату поховань усіх загиблих.

Кременчук: наслідки ракетного удару
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Кременчук: наслідки ракетного удару

1 липня у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 20:00 у місті Кременчуку Полтавської області обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі ТЦ «Амстор».

Загалом унаслідок ракетного удару, за офіційними даними, загинули 19 людей і постраждали 64 особи, з яких 26 шпиталізували.

Крім того, за час робіт служби виявили на місці удару 29 фрагментів тіл.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що залишаються безвісти зниклими 36 людей.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт, заявивши, що ціллю атаки був військовий об’єкт: «ангари з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин». У Міноборони РФ заявили, що «детонація боєприпасів до західної зброї викликала пожежу в розташованому поряд з територією заводу торговому центрі, що не функціонував».

Тим часом Служба безпеки України заявила, що збирає численні докази того, що російські військові свідомо вчинили воєнний злочин, обстрілявши торговий центр у Кременчуку Полтавської області.

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