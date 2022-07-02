Сім’ям загиблих у ТЦ «Амстор» виплатять по 100 000 грн допомоги – влада

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення до 100 тисяч гривень матеріальної допомоги сім’ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по торговельному центру «Амстор», повідомив міський голова Віталій Малецький.



«Збільшуємо у два рази допомогу сім’ям загиблих в ТЦ «Амстор». Разом з депутатами міської ради ухвалили рішення про збільшення виплати від усієї Кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого у цій страшній трагедії», – йдеться у повідомленні.



Також Віталій Малецький повідомив про виділення коштів на оплату поховань усіх загиблих.

1 липня у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 20:00 у місті Кременчуку Полтавської області обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі ТЦ «Амстор».



Загалом унаслідок ракетного удару, за офіційними даними, загинули 19 людей і постраждали 64 особи, з яких 26 шпиталізували.

Крім того, за час робіт служби виявили на місці удару 29 фрагментів тіл.

Вдень 27 червня російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру в Кременчуку на Полтавщині. За даними ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що залишаються безвісти зниклими 36 людей.

Міноборони Росії визнало удар по Кременчуку, але, як завжди, заперечило, що цілило в цивільний об’єкт, заявивши, що ціллю атаки був військовий об’єкт: «ангари з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин». У Міноборони РФ заявили, що «детонація боєприпасів до західної зброї викликала пожежу в розташованому поряд з територією заводу торговому центрі, що не функціонував».

Тим часом Служба безпеки України заявила, що збирає численні докази того, що російські військові свідомо вчинили воєнний злочин, обстрілявши торговий центр у Кременчуку Полтавської області.