Сергіївка: з якою метою Росія нищить ракетами житлові будинки?

Російський ракетний терор Півдня

Вночі 1 липня російські літаки стратегічної авіації з напрямку Чорного моря завдали ракетного удару по Одещині.

За даними ОВА, одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, інша – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. У результаті російської ракетної атаки, щонайменше 20 людей загинули. Окрім Одещини, під ракетною також опинилася Миколаївська область. Протягом 1 липня у місто прилетіло 12 ракет, повідомив очільник області.

Це помста за острів Зміїний? З якою метою Росія нищить ракетами житлові будинки?

Репортажі з місця подій та аналіз компетентних експертів у програмі Свобода Live:

Розпочав діяти візовий режим з Росією

Від 1 липня почав діяти візовий режим для громадян Росії. Відтепер громадяни Росії зможуть оформити українські візи у візових центрах компанії VFS Global, розташованих у восьми російських містах. 17 червня уряд України ухвалив постанову про запровадження візового режиму для громадян Росії.

Як діятиме візовий режим стосовно тих українців, які живуть в окупації, адже частина жителів окупованих територій мають російські паспорти?

Про це і не тільки в програмі Свобода Live