Сергіївка: через російський удар постраждав дитячий центр реабілітації, що належав Молдові – молдавське МОЗ

База відпочинку в Сергіївці, яку обстріляли російські війська, була дитячим реабілітаційним центром Молдови, повідомила міністерка охорони здоров’я цієї країни Ала Немеренко.

Вона зазначила, що центр зупинив роботу через пандемію COVID-19. Керівництво планувало її відновити, коли почалася повномасштабна війна.

«Після нападу Центр не постраждав, тільки вибило вікна в котельні. Але, на жаль, нам повідомили, що п’ятеро співробітників Центру поранено і один загинув», – додала голова МОЗ.

Раніше міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску засудив російський ракетний удар по Одеській області.

За словами речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, наразі рятувальники виявили вже 21 загиблого через російський ракетний удар по Сергіївці.

Ракетний удар війська РФ здійснили у ніч на 1 липня. В оперативному командуванні «Південь» заявили, що російські літаки стратегічної авіації Ту-22 вдарили з напрямку Чорного моря: трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок і базу відпочинку.