Ракетний удар РФ по Одещині: 14 загиблих у багатоповерхівці, троє – на базі відпочинку

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Білгород-Дністровському районі на Одещині зросла до 14, ще 30 людей постраждали, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«1 липня близько 01:00 у смт в Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що з-під завалів врятували сімох людей, зокрема трьох дітей.

Ще одна ракета в той же час влучила у базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Там, за даними рятувальників, загинули три людини, з них – одна дитина, ще одна людина постраждала. Через удар частково зруйновані триповерхова і чотириповерхова будівлі бази відпочинку.

Роботи з розбору завалів на місцях обох ударів тривають, кажуть у ДСНС.

Вночі 1 липня російські літаки стратегічної авіації з напрямку Чорного моря завдали ракетного удару по Одещині. За даними ОВА, одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, інша – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

У багатоповерхівці повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів, спочатку під завалами виявили тіла 6 загиблих.