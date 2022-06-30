На Одещині російська ракета влучила в багатоповерхівку, відомо про 6 загиблих – ОВА

На Одещині російська ракета влучила в багатоповерхівку, внаслідок ракетного удару 6 людей загинуло, ще семеро поранені, серед них – 3 дитини, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

«В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинка магазині на площі близько 20 кв.м. На базі відпочинку загорання на виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється», – написав він у телеграмі з посиланням на дані оперативного командування «Південь».

Ракетний удар було завдано літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря, повідомив речник Одеської ОВА.

Раніше 30 червня російські війська двома ракетами завдали ракетного удару по Одеській області, постраждалих та руйнувань внаслідок цієї атаки не було.

За даними Володимира Зеленського, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.

23 квітня російські військові завдали ракетного удару по Одесі, тоді також було влучання в житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, ще 18 поранені.