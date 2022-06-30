Зросла кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці на Одещині – ОВА

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці на Одещині зросла до десяти людей, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Кількість загиблих внаслідок влучання у багатоповерхівку зросла до десяти людей», – написав він у телеграмі.

Вночі 1 липня російські літаки стратегічної авіації з напрямку Чорного моря завдали ракетного удару по Одещині. За даними ОВА, одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, інша – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

У багатоповерхівці повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів, спочатку під завалами виявили тіла 6 загиблих, повідомлялось про сімох поранених, серед яких є діти. Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, на базі відпочинку також є руйнування, кількість постраждалих уточнюється.

За даними Володимира Зеленського, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.

23 квітня російські військові завдали ракетного удару по Одесі, тоді також було влучання в житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, ще 18 поранені.