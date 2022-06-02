Парламент Молдови ухвалив закон, який забороняє ретрансляцію інформаційних і політичних програм із Росії

Парламент Молдови в остаточному читанні ухвалив законопроєкт, який забороняє ретрансляцію програм із країн, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, повідомляє місцеве видання NewsMaker. Дія цього закону стосуватиметься і програм російських телеканалів.

Депутат від владної партії «Дія і солідарність» Раду Маріан уточнив, що заборона вводиться на ретрансляцію телевізійних і радіопрограм інформаційного, інформаційно-аналітичного, військового і політичного змісту.

Зокрема, забороняється ретрансляція передач, що містять дезінформацію, пропаганду військової агресії, екстремістського чи терористичного змісту, а також хибну інформацію, що становить загрозу національній безпеці країни.

Винятки будуть зроблені для ретрансляції фільмів, музики та розважальних програм, які не мають мілітаристського підтексту.

Порушення закону каратиметься штрафом до 100 тисяч леїв (більше ніж $5200), передбачено і тимчасове призупинення ліцензії на мовлення.

За даними NewsMaker, при цьому із законопроєкту прибрали положення, що викликали найбільшу критику, зокрема, норму про наділення Служби інформації та безпеки Молдови повноваженнями блокувати сайти, які поширюють дезінформацію.

Російський «Інтерфакс» зазначає, що така заборона вводилася у 2017 році, проте у 2020 році її скасували. Після масштабного вторгнення Росії в Україну влада Молдови знову заборонила ретрансляцію низки програм рішенням Комісії з надзвичайного стану на період дії НС, тепер заборона схвалена на законодавчому рівні.