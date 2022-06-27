Молдова відстежує ситуацію в Придністров’ї, наразі не бачить загроз – Санду в Києві

Президентка Молдови Мая Санду виступила на спільній пресконференії з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва 27 червня.

Вона привітала Україну з отриманням статусу кандидата на членство в Євросоюзі, зазначивши, що сторони домовилися працювати разом для посилення зв’язків обох країн із ЄС.

За її словами, поміж іншого, вона обговорила із Зеленським безпекову ситуацію.

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«Ми ретельно відстежуємо всі події в Придністров’ї і не бачимо жодних загроз, що насуваються. Ми робимо все, що можемо, аби не дати змоги цьому сепаратистському регіону становити загрозу Україні й Молдові. Україна та Молдова мають підтримувати регулярний діалог із безпекових питань, які впливають на наші держави», – заявила Санду.

Вона додала, що Київ та Кишинів погодилися співпрацювати, аби «підтримувати стабільність та уникнути провокацій, які мають на меті дестабілізувати обстановку».

Президентка Молдови також згадала про українських біженців у її країні, висловивши готовність прийняти більше людей, якщо виникне така потреба.

«Молдова – це маленька країна зі скромними інструментами, але ми готові надати нашу підтримку в післявоєнній відбудові України. Під час нашої розмови ми обговорили економічну співпрацю, особливу увагу приділили спільним тривогам щодо енергетичного сектору», – додала вона.

Зеленський, зі свого боку, подякував Санду за рішення направити в Україну саперний підрозділ для допомоги з розмінуванням, а також за допомогу українцям, які виїхали до Молдови.

На думку президента, Україна та Молдова мають посилювати співпрацю в гуманітарній сфері, економіці, енергетиці, політиці, прикордонній співпраці та безпеці. Він, зокрема, прокоментував енергетичну співпрацю:

«Після успішного підключення енергосистем України та Молдови до загальної континентальної європейської енергосистеми ми сьогодні маємо безліч нових можливостей для роботи на ринку так званого енергетичного Євросоюзу і для двосторонньої співпраці. Наше спільне завдання – використати ці нові можливості максимально».

Президентка Молдови Мая Санду прибула з робочим візитом до Києва 27 червня.