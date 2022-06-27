Президентка Молдови прибула до Києва

Президентка Молдови Мая Санду прибула з робочим візитом до Києва, повідомила її пресслужба.

«Протягом дня голова держави відвідає міста Бородянка, Буча й Ірпінь, а також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським», – йдеться в повідомленні.

Інші подробиці наразі невідомі.

Нещодавно стало відомо, що Молдова розглядає можливість відмови від нейтралітету через зростання загрози від Росії на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс нещодавно заявила, що Молдова повинна бути «оснащена за стандартами НАТО», щоб захистити себе від потенційної російської агресії.