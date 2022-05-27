Молдова ще не ухвалила рішення щодо прийняття летальної зброї НАТО – міністр

Уряд Молдови ще не вирішив, чи буде він приймати летальну зброю від країн НАТО, але незабаром оголосить рішення щодо кроків для покращення безпеки країни, заявив Радіо Свобода міністр закордонних справ країни Ніку Попеску.

«Уряд Молдови ще не ухвалив рішення, про яке можна публічно говорити, щодо того, що ми будемо робити у сфері нашої безпекової політики. Але, звісно, ці дискусії не будуть надто тривалими, рішення буде ухвалене невдовзі і ми повідомимо, якими бачимо наші наступні кроки», – сказав Попеску в інтерв’ю Рею Ферлонгу в Празі 26 травня.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс нещодавно заявила, що Молдова повинна бути «оснащена за стандартами НАТО», щоб захистити себе від потенційної російської агресії.

За словами Трасс, зараз ведуться переговори з союзниками про те, як допомогти невеликим країнам захистити себе з урахуванням «амбіцій президента Росії Володимира Путіна».

Міністерка наголосила, що мета полягає в тому, щоб дати Україні на довгий термін можливість себе обороняти, але це стосується й інших «уразливих держав», таких як Молдова, яка також не входить до НАТО.

Від кінця квітня фактична влада молдовського сепаратистського регіону Придністров’я неодноразово заявляла про обстріли в регіоні. З Україною у Молдови та Придністров’я – спільна ділянка кордону в 1200 кілометрів. Лунають побоювання, що війна РФ в Україні може перекинутися на молдовську територію. У Придністров’ї базуються близько півтори тисячі російських військових.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

Цього місяця голова Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв сприяти Молдові у нарощуванні військової допомоги.