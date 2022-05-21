МЗС Британії: Молдову треба «екіпірувати за стандартами НАТО»

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила про необхідність «екіпірувати Молдову за стандартами НАТО», щоб ця країна могла захистити себе від можливої російської агресії. Трасс заявила про це в інтерв’ю газеті The Telegraph.

За словами Трасс, зараз ведуться переговори з союзниками про те, як допомогти невеликим країнам захистити себе з урахуванням «амбіцій президента Росії Володимира Путіна». «Путін чітко заявив про свої амбіції щодо розширення Росії. Те, що його спроби взяти Київ не увінчалися успіхом, не означає, що він відмовився від цих амбіцій», – зазначила Трасс.

Міністерка наголосила, що мета полягає в тому, щоб дати Україні на довгий термін можливість себе обороняти, але це стосується й інших «уразливих держав», таких як Молдова, яка також не входить до НАТО.

Від кінця квітня фактична влада молдовського сепаратистського регіону Придністров’я неодноразово заявляла про обстріли в регіоні. З Україною у Молдови та Придністров’я – спільна ділянка кордону в 1200 кілометрів. Лунають побоювання, що війна РФ в Україні може перекинутися на молдовську територію. У Придністров’ї базуються близько півтори тисячі російських військових.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

Цього місяця голова Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв сприяти Молдові у нарощуванні військової допомоги.