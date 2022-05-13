У Придністров’ї заявляють про напад на нафтобазу і призовний пункт у Тирасполі

Фактична влада молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя заявила 13 травня, що в Тирасполі були здійснені дві спроби нападу на нафтобазу і призовний пункт.

Ці інциденти стали останнім із низки ймовірних нападів, про які повідомляло підтримуване Росією Придністров’я протягом останніх тижнів.

«Близько 4:15 ранку біля нафтобази одного підприємства зупинився автомобіль, з якого вийшов невідомий чоловік, кинув коктейль Молотова в бік будівлі та втік», – йдеться в повідомленні так званого «МВС».

Там сказано, що загорілася трава, але її «швидко» загасили.

Приблизно через 30 хвилин у призовну службу в Тирасполі «кинули два коктейлі Молотова».

«Один відлетів на тротуар, інший застряг у віконних решітках. Пожежу оперативно ліквідувала охорона», – повідомили у «міністерстві».

Повідомлення про вибухи і обстріли у Придністровʼї почали надходити з кінця квітня.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.