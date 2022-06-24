Зеленський: сім вимог ЄС не лякають, бо «ми успішно виконали сотні»

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна здобула статус кандидата на вступ до ЄС – «він не впав з неба», тому українці мають цим пишатися і не применшувати значення цього кроку. А вимоги, які країна має виконати для вступу до Євросоюзу, за словами президента, не лякають.

«Сьогодні ми акцентуємо увагу на семи вимогах ЄС. Так. Це правда. Але хіба це лякає нас? Ні. Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це. Не для хвальби. А для віри в те, що ми точно подолаємо цей шлях. Ми здолали сім тисяч метрів, тож не зупинимось – візьмемо свій Еверест», – заявив Зеленський у вечірньому зверненні 24 червня.

Напередодні країни Євросоюзу надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення саміту, назвавши його унікальним моментом у відносинах України та ЄС.