Зеленський: Україна позбулася звання «третя країна», ми – майбутній член ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що статус кандидата – це серйозний крок у взаєминах України та ЄС, це намір у найближчому майбутньому об'єднатися.



«Отримання статусу кандидата – це заручини. Серйозний крок у взаєминах України та ЄС. Це не просто дружба, не симпатія, а твердий і офіційний, а намір стати в майбутньому одним цілим. У найближчому майбутньому. Вже від сьогодні Україна зможе долучатися до роботи окремих органів та нових програм ЄС, доступ до яких обмежено для третіх країн. Сьогодні ми позбулися цього принизливого визначення. Україна ніколи не була такою за своєю сутністю, але офіційна термінологія називала нас саме так. Ми позбулися цього. Ми – не третя країна, не десята, не сота. Ми – майбутній член Європейського союзу. Сьогодні важливий день», – заявив він у відеозверненні з нагоди отримання Україною статусу кандидата на вступ в ЄС.

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За словами президента, в України попереду багато роботи і згуртованість усіх гілок влади та суспільства є нашим ключем до успіху.

«Сьогодні важливий день. Ми чуємо «Оду радості». Радості, але не ейфорії. Попереду дуже багато роботи. Кожного на своєму місці. Згуртованість усіх гілок влади та суспільства - наш ключ до успіху. Попри війну, ми продовжуємо втілювати законодавство норми та правила ЄС у всіх сферах життя», – наголосив президент.

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23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.