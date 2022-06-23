Європейська рада оприлюднила офіційні висновки щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Європейська рада у четвер ввечері оприлюднила офіційні висновки засідання щодо надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу.

У документі вказано, що Європейська рада визнає європейську перспективу України, і бачить майбутнє країни у ЄС (як і Молдови та Грузії). Хоча щодо Грузії – «Європейська рада готова надати Грузії статус країни-кандидата після того, як будуть розглянуті пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки Грузії на членство».

У документі мовиться, що «Європейська рада обговорила загарбницьку війну Росії проти України в різних її вимірах».

«Європейська рада повторює, що вона твердо підтримує Україну і що Європейський союз і надалі надаватиме сильну підтримку загальній економічній, військовій, соціальній та фінансовій стійкості України, включаючи гуманітарну допомогу. Європейська рада рішуче засуджує невибіркові напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру та закликає Росію негайно та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у висновках.

Серед іншого, Європейська рада зазначає, що «Комісія незабаром представить пропозицію надати Україні нову виняткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 мільярдів євро у 2022 році. Вона закликає Комісію швидко представити свої пропозиції щодо підтримки ЄС для відновлення України».

У висновках, ухвалених главами держав та урядів країн-членів ЄС, зазначається, що роботу щодо санкцій проти Росії буде продовжено, зокрема і стосовно посилення їх застосування та запобігання можливості їх обійти.

Також у висновках Єврорада вказала, що Європейський союз висловлює свою повну та однозначну прихильність перспективі членства Західних Балкан в ЄС і «закликає до прискорення процесу вступу».

23 червня лідери шести балканських країн (Албанії, Боснії, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії) поскаржилися на відсутність прогресу щодо їхніх заявок на вступ до Європейського союзу.

23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.