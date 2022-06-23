Україна отримала статус кандидата в члени ЄС

Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі підтримали надання статусу кандидата в ЄС для України і Молдови. Це питання було одним із головних питань порядку денного засідання Європейської ради.

«Нарешті зелене світло! Лідери ЄС щойно вирішили надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС», – повідомив у твітері журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Президент Європейської ради Шарль Мішельу твітері назвав це рішення «надзвичайно важливим кроком» обох країн на шляху до ЄС. Це «історичний момент», додав Мішель.

Щодо Грузії, яка також подавала заявку на отримання статусу кандидата, то вона зможе отримати його, як тільки Тбілісі виконає низку умов, вирішили на саміті. При цьому, визнавши європейську перспективу Грузії.

«Європейська рада визнає європейську перспективу України, Молдови і Грузії. Майбутнє цих країн та їхніх громадян лежить у межах Європейського союзу», – йшлося в проєкті підсумкової декларації саміту, копію якого має Радіо Свобода.

«Прогрес кожної країни на шляху до Європейського союзу залежатиме від її власних заслуг у виконанні Копенгагенських критеріїв, беручи до уваги здатність ЄС приймати нових членів», – мовиться в документі.

Безпрецедентний крок Євроради ухвалений у той час, коли Україна чинить спротив у повномасштабній війні, початій Росією.

Перед самітом президент Європейської ради Шарль Мішель закликав лідерів блоку ухвалити «історичне» рішення про надання статусу кандидата Україні і Молдові.

«Це вирішальний момент для Європейського союзу, це також геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. І я впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні і Молдові», – сказав він журналістам у Брюсселі.

Лідери ЄС також пообіцяли підтримувати тиск на Росію, зобов’язуючись продовжувати роботу над санкціями.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

Українська влада неодноразово закликала офіційно визнати країну кандидатом на членство в ЄС. Заявку на вступ до Євросоюзу Україна подала майже одразу після початку масштабного російського вторгнення. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

9 травня Україна передала Єврокомісії другу частину анкети для набуття статусу кандидата на приєднання до Європейського союзу.