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«Це вирішальний момент для ЄС» – Шарль Мішель про саміт лідерів Євросоюзу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон та президент Євроради Шарль Мішель у Брюсселі, 23 червня 2022 року

У Брюсселі стартує саміт лідерів Євросоюзу, на якому Україні можуть надати статус кандидата в ЄС. Про це повідомляє пресслужба Європейської ради ЄС.

Європейська рада обговорюватиме розширення ЄС, заявки України, Молдови та Грузії на статус кандидата в ЄС, а також економічні питання.

«Це вирішальний момент для ЄС. Я впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові. І висловимо чітку та сильну європейську перспективу для України, Грузії та Молдови», – написав у твітері голова Євроради Шарль Мішель.

Акція біля будівлі Європейської ради, в якій на саміті лідерів Євросоюзу мають ухвалити рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Брюссель, 23 червня 2022 року
Акція біля будівлі Європейської ради, в якій на саміті лідерів Євросоюзу мають ухвалити рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Брюссель, 23 червня 2022 року

Проєкт підсумкової декларації саміту Європейського союзу, який пройде цього тижня, пропонує підтримати надання Україні й Молдові статусу кандидата на членство в ЄС, свідчить копія документа, яку має у своєму розпорядженні Радіо Свобода.

Рішення щодо надання статусу кандидата у члени ЄС для України лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі 23–24 червня. Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

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