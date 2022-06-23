«Це вирішальний момент для ЄС» – Шарль Мішель про саміт лідерів Євросоюзу

У Брюсселі стартує саміт лідерів Євросоюзу, на якому Україні можуть надати статус кандидата в ЄС. Про це повідомляє пресслужба Європейської ради ЄС.

Європейська рада обговорюватиме розширення ЄС, заявки України, Молдови та Грузії на статус кандидата в ЄС, а також економічні питання.



«Це вирішальний момент для ЄС. Я впевнений, що сьогодні ми надамо статус кандидата Україні та Молдові. І висловимо чітку та сильну європейську перспективу для України, Грузії та Молдови», – написав у твітері голова Євроради Шарль Мішель.

Проєкт підсумкової декларації саміту Європейського союзу, який пройде цього тижня, пропонує підтримати надання Україні й Молдові статусу кандидата на членство в ЄС, свідчить копія документа, яку має у своєму розпорядженні Радіо Свобода.

Рішення щодо надання статусу кандидата у члени ЄС для України лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі 23–24 червня. Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.