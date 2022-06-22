Проєкт підсумкової декларації саміту ЄС підтримує надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу

Проєкт підсумкової декларації саміту Європейського союзу, який пройде цього тижня, пропонує підтримати надання Україні й Молдові статусу кандидата на членство в ЄС, свідчить копія документа, яку має у своєму розпорядженні Радіо Свобода.

«Європейська рада вирішила надати Україні й Молдові статус країни-кандидата», – йдеться в документі від 21 червня. Там також вказано, що Грузія отримає такий же статус, як тільки Тбілісі виконає низку умов.

«Майбутнє цих країн та їхніх громадян лежить у Європейському союзі», – йдеться в документі.

Усі 27 членів блоку мають схвалити це рішення. У Європейському союзі «немає жодної країни, яка б мала проблеми» з цим кроком, сказав голова МЗС Люксембургу Жан Ассельборн перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС 21 червня. Декілька його колег висловили подібні настрої на зустрічі.

Рішення щодо надання статусу кандидата у члени ЄС для України лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі 23–24 червня. Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.