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Зеленський подякував Єврокомісії за «історичне рішення» щодо України

Володимир Зеленський вважає, що «це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу»

Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Єврокомісії про надання Україні статусу кандидат на вступ до ЄС.

«Вітаю позитивний висновок @EU_Commission про надання Україні статусу кандидата. Це перший крок до членства в ЄС, який, безумовно, наблизить і нашу перемогу. Дякую президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та кожному члену ЄК за історичне рішення. Розраховую на позитивні підсумки EUCO наступного тижня», – написав він у твіттері.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

Надання статусу «кандидата на вступ» як крок до повноправного членства в союзі означає, що Україні доведеться провести безліч реформ для відповідності критеріям.

Визнання України як країни-кандидата вимагає одностайного схвалення 27 головами держав і урядів ЄС. Вони розглянуть це питання на зустрічі у Брюсселі наступного тижня.

Українська влада неодноразово закликала офіційно визнати Україну країною – кандидатом на членство в ЄС. Заявку на вступ до ЄС Україна подала майже одразу після початку масштабного російського вторгнення. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

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