Візовий режим із Росією, а Україна за крок від кандидатства до ЄС: що це дасть?

Єврокомісія рекомендувала надати Україні кандидатство. Що вирішить ЄС?

Європейська комісія рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу. Відповідне рішення було схвалене 17 червня у Брюсселі.

«Ми рекомендуємо надати Україні статус кандидата, розуміючи, що в країні буде проведено низку важливих реформ. Україна чітко продемонструвала відданість європейським цінностям і стандартам. І почала перед війною свій шлях до ЄС», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Надання статусу «кандидата на вступ» як крок до повноправного членства в союзі означає, що Україні доведеться провести безліч реформ для відповідності критеріям, а потім отримати схвалення від усіх 27 країн блоку.

Статус країни-кандидата також одностайно мають підтримати 27 голів держав і урядів ЄС. Вони розглянуть це питання на зустрічі у Брюсселі наступного тижня.

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Із 1 липня 2022 року з Росією буде візовий режим

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ.

«Сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – постанову «Про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією», – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Згорів російський катер «Василий Бех»

Військово-морські сили Збройних сил вразили буксир «Василий Бех» російських військових із зенітно-ракетним комплексом «ТОР» на борту, який віз людей та зброю на тимчасово окупований острів Зміїний.

Про це повідомляє командування ВМС ЗСУ та ОК «Південь». За інформацією ОК «Південь» 70% екіпажу було ліквідовано, доля інших уточнюється. Російські державні медіа та Міноборони РФ про атаку на російський буксир поки не повідомляють.

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