«Час для цього рішення настав» – Кулеба про візовий режим з РФ

Від початку російської агресії Міністерство закордонних справ України виступало за запровадження візового режиму з Росії, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

«Час для такого рішення настав. Це – продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку нашої держави. І символічно, що рішення про візовий режим з росіянами співпало в часі з оголошенням Європейською Комісією рекомендації надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Напрям руху нашої держави очевидний», – сказав Кулеба, якого цитує пресслужба міністерства.

За словами міністра, запровадження візового режиму для РФ посилить контроль за в’їздом і перебуванням на території України російських громадян.

«Ми маємо чітко розуміти хто, звідки та з якою метою приїздить до нас. Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, на відстані від України», – наголосив він.

Уряд ухвалив рішення про запровадження візового режиму з Росією, з 1 липня громадяни РФ не зможуть потрапити в Україну без отримання візи.

Російська агресія почалася на сході України у 2014 році. 24 лютого цього року Росія почала повномасштабне військове вторгнення в Україну.