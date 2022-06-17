Громадяни Росії з 1 липня не зможуть потрапити в Україну без візи – рішення уряду

Уряд ухвалив рішення про запровадження візового режиму з Росією, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Остаточно розриваємо зв’язки з росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави Уряд на виконання доручення Президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим», – написав він у телеграмі.

Прем'єр додав, що громадяни РФ не зможуть потрапити в Україну без отримання візи. Рішення набуває чинності з 1 липня цього року.

На урядовому порталі рішення про візовий режим ще не опублікували.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що «у межах протидії безпрецедентним загрозам нацбезпеці, суверенітету й територіальній цілісності України запропонував Кабміну опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України».

25 травня Володимир Зеленський підтримав петицію про необхідність запровадження візового режиму для громадян Росії, які в’їжджають в Україну.