Сьогодні Кабмін має запровадити візовий режим з Росією – Зеленський

Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ, сьогодні уряд має ухвалити «це важливе рішення», повідомив президент Володимир Зеленський.



«У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України. І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією», – написав він у телеграмі.



Зеленський уточнив, що візовий режим запровадять з 1 липня 2022 року.

25 травня Володимир Зеленський підтримав петицію про необхідність запровадження візового режиму для громадян Росії, які в’їжджають в Україну. Він попросив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля «опрацювати вказане питання».