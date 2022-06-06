Зеленський вважає візовий режим з Росією «непоганою ідеєю»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запровадження візового режиму з Росією є «непоганою ідеєю» і її треба довести до результату.

«Вважаю, що це непогана ідея – запровадити візовий режим із РФ. І я вважаю, що маю достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату», – заявив Зеленський.

25 травня Володимир Зеленський підтримав петицію про необхідність запровадження візового режиму для громадян Росії, які в’їжджають в Україну. Він попросив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля «опрацювати вказане питання».