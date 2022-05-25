Зеленський відреагував на петицію щодо візового режиму з РФ

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про необхідність запровадження візового режиму для громадян Росії, які в’їжджають в Україну.

«Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним, відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян РФ на територію України підтримую», – йдеться в оприлюдненій 25 травня відповіді Зеленського.

Він додав, що надіслав листа прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю «з проханням опрацювати вказане питання».

Петиція щодо необхідності запровадження візового режиму для громадян РФ, що намагаються заїхати на територію України, була оприлюднена на сайті президента 11 лютого цього року, вона зібрала 26 742 голоси з 25 000 необхідних. Петицію подав громадянин М.В.Мазура.

У листопаді 2021 року Зеленський вже відповідав на схожу петицію, що пропонувала обмежити російським громадянам в’їзд на територію України. Автор петиції, громадський активіст Сергій Стерненко, пропонував президенту заборонити громадянам Росії в’їзд до України або запровадити візовий режим.

Зеленський у своїй відповіді від 26 листопада заявив, що «запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень».

За його словами, він надіслав петицію прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю, секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову та голові Служби безпеки України Івану Баканову «з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Росії потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів».