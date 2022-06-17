Ткаченко відреагував на заяву щодо неможливості провести «Євробачення-2023» в Україні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на заяву Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення «Євробачення-2023» в Україні – вимагає зміни рішення і додаткових переговорів.

«Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення-2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні», – написав він у фейсбуці.

За його словами, проведення «Євробачення-2023» в Україні є «потужним сигналом для всього світу, що він підтримує Україну зараз».

«Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення-2023 в Україні», – наголосив він.

17 червня Європейська мовна спілка заявила, що «з огляду на поточні обставини» Україна не зможе прийняти «Євробачення-2023», пісенний конкурс пропонують провести у Великий Британії.

Український гурт Kalush Orchestra у травні переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania. Друге місце на конкурсі посіла Велика Британія.