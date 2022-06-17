Україна не зможе прийняти «Євробачення-2023», конкурс можуть провести у Британії – організатори

Україна не зможе прийняти «Євробачення-2023», пісенний конкурс пропонують провести у Великий Британії, заявляє Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU), яка є організатором конкурсу.

«Після об’єктивного аналізу з глибоким жалем дійшли висновку, що з огляду на поточні обставини, гарантії безпеки та оперативні гарантії, необхідні для проведення, організації та виробництва «Євробачення», відповідно до Правил ESC, не можуть бути виконані Суспільним мовником України», – йдеться у заяві.



«Відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер розпочне переговори з BBC щодо потенційного проведення пісенного конкурсу Євробачення 2023 року у Сполученому Королівстві», – додають організатори конкурсу.

Український гурт Kalush Orchestra у травні переміг на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року. Піснею-переможницею стала композиція Stefania. Друге місце на конкурсі посіла Велика Британія.