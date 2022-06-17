Єврокомісія: Молдові рекомендуємо статус кандидата в ЄС, Грузії – поки що відмовити

Європейська комісія також рекомендувала надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу Молдові.



Цю рекомендацію тепер обговорять лідери блоку з 27 країн під час саміту наступного тижня в Брюсселі.



Єврокомісія повідомила, що Грузія – ще одна кандидатура, яка подала заявку цієї весни, – отримає статус кандидата лише після виконання певних умов.



«Тепер Грузія повинна політично об’єднатися, щоб скласти чіткий шлях до структурних реформ і ЄС. Тому ми рекомендуємо Грузії надати європейську перспективу, але повернутися і оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата», – написала у твіттері президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

Статус країни-кандидата також одностайно мають підтримати 27 голів держав і урядів ЄС. Вони розглянуть це питання на зустрічі у Брюсселі наступного тижня.

Заявку на вступ до ЄС Україна подала майже одразу після початку масштабного російського вторгнення. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.