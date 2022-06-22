Арахамія заперечує, що міг блокувати надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заперечує заяви прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі про те, що начебто блокував надання Тбілісі статусу кандидата на членство в ЄС.

«По-перше, в Європі Арахамія не був. По-друге, в США Арахамія конкретно займався тим, що обґрунтовував концепцію про те, що пан Іванішвілі є олігархом російського плану, який має маріонетковий уряд і по суті підставляє звичайний грузинський народ, який хоче в Європу», – зазначив Арахамія.

За його словами, українська влада буде «максимально допомагати Грузії ставати членом Євросоюзу».

«Не звертайте, будь ласка, уваги на відверті вкиди і фейки грузинського уряду, зокрема прем’єр-міністра, який розповсюджує недостовірну інформацію просто на замовлення одного олігарха», – наголосив Арахамія.

22 червня прем’єр Грузії заявив, що Арахамія завадив Тбілісі отримати статус кандидата на членство в ЄС.

«Одним із головних ініціаторів, який від Європи та США – я знаю це від наших європейських та американських колег – наполегливо вимагав, щоб Грузія не отримала статусу кандидата, разом із вами, мої любі опоненти, був представник української влади пан Арахамія», – заявив Гарібашвілі.

17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата. Щодо Грузії вирішили, що стан демократії в країні не відповідає Копенгагенським критеріям і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.