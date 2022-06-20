У Грузії відбувся багатотисячний мітинг на підтримку євроінтеграції

Кілька десятків тисяч людей у понеділок взяли участь у мітингу та маніфестації опозиційних сил у центрі Тбілісі, на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту.

Демонстранти з прапорами Грузії, України та ЄС зібралися на мітинг «Марш за Європу», організований провідними продемократичними групами країни. Багато людей тримали плакати з написом «Ми – Європа».

Опозиційні партії, які підтримали мітинг, заявили, що хочуть «продемонструвати прихильність грузинського народу його європейському вибору та західним цінностям».

Ініціатором мітингу стала неурядова організація «Сірцхвілія», близька до опозиційних партій. Вона заборонила учасникам висувати будь-які гасла, крім тих, що стосуються теми «Євроінтеграції Грузії» – здійснення урядом вимог ЄС, озвучених керівництвом Єврокомісії 17 червня. Тоді в Брюсселі було оголошено, що на відміну від України та Молдови, Грузія не отримає статусу кандидата в члени ЄС доти, доки не виконає кілька умов.

Насамперед це вимога «деолігархізувати» політичне життя, тобто скоротити вплив на політичні процеси мільярдера Бідзини Іванішвілі – засновника правлячої країни «Грузинська мрія». Крім того, ЄС наполягає на проведенні глибинної реформи у судовій системі, що має забезпечити незалежність судів. Якщо Грузія виконає ці умови, то у грудні, можливо, їй буде надано статус кандидата.