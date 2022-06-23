«Це демонстрація лідерства». Європарламент закликав лідерів ЄС надати Україні статус кандидата

Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.



«За» проголосували 529 депутатів, «проти» 45, утрималися 14.

У резолюції Європарламент закликає глави держав і урядів, які проводять саміт 23-24 червня надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС «невідкладно». Те ж саме вони мають зробити з Грузією, «коли її уряд виконає» критерії, зазначені Європейською комісією.

У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок буде прирівнюватися до демонстрації лідерства та рішучості, кажуть євродепутати. Вони наполягають на тому, що не існує «швидкого шляху» для членства в ЄС і що вступ залишається структурованим і заснованим на заслугах процесом, який вимагає виконання критеріїв членства і залежить від ефективного впровадження реформ.

Європарламент вважає, що лідери ЄС повинні виправдати свою історичну відповідальність і дати чіткий політичний сигнал Україні, Молдові та Грузії, підтверджуючи їхню європейську перспективу.

Це вже друга резолюція Європарламенту на підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Рішення щодо надання статусу кандидата у члени ЄС для України лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі 23–24 червня. Проєкт підсумкової декларації саміту ЄС пропонує підтримати надання Україні й Молдові статусу кандидата на членство в ЄС, свідчить копія документа, яку має у своєму розпорядженні Радіо Свобода.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.