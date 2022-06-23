Зеленський на Єврораді: ЄС ухвалив одне з найважливіших рішень для України за 30 років

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський союз ухвалив одне з найважливіших рішень для України за 30 років, надавши їй статус країни-кандидата.

«Сьогодні ви ухвалили одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Я вважаю, що це рішення – не лише для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз саме в таких складних умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність берегти свободу та єдність», – заявив Зеленський, виступаючи через відеозв’язок у Європейській раді в четвер.

Президент наголосив, що Україна здатна стати повноправним членом Європейського союзу.

«Вірю, що прапор Євросоюзу буде в кожному українському місті, яке ще маємо звільнити від окупації Російської Федерації. Український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми будемо відбудовувати нашу державу після цієї війни разом», – сказав Зеленський.

23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.