Зеленський привітав рішення європейських лідерів про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Президент Володимир Зеленський привітав рішення лідерів країн-членів Європейського союзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

«Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС», – сказав Зеленський.

Він подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та лідерам держав Євросоюзу за підтримку.

«Майбутнє України – в ЄС», – наголосив Зеленський.

23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.