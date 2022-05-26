Суд відправив експрезидента Молдови Додона під домашній арешт

Суд у Кишиневі відправив колишнього президента Молдови Ігоря Додона під домашній арешт на 30 діб.

Водночас прокурор Петр Ярмалюк заявив, що оскаржуватиме це рішення суду і вимагатиме відправити експрезидента під варту.

Молдовська антикорупційна прокуратура висунула звинувачення проти Ігоря Додона за чотирма кримінальними статтями, включаючи держзраду та корупцію.

24 травня Додона затримали на 72 години. Перед цим у нього відбувся обшук.

Додон називає переслідування політично вмотивованим.

Зять Додона Петру Мерінеану також був затриманий після того, як нібито намагався проковтнути доказ, повідомили в Генеральній прокуратурі Молдови.

У листопаді 2020 року проросійський Додон програв на виборах прозахідно налаштованій Маї Санду, яка навчалася в США і робила в своїй передвиборчій кампанії акцент на зближенні із Заходом.

Молдова – одна з найбідніших країн Європи – офіційно подала заявку на членство в Європейському союзі в березні після неспровокованого масштабного вторгнення Росії в Україну. Країна прийняла сотні тисяч біженців із сусідньої України.