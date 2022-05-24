Експрезидента Молдови Додона затримали за підозрою в держзраді та корупції

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона затримали в Кишиневі під час рейду антикорупційної прокуратури, яка провела обшук у його будинку, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

Місцеві медіа цитують речника Генеральної прокуратури Марію Черпек, за словами якої Додон – підтримуваний Росією політик, який був президентом у 2016-2020 роках – підозрюється в корупції, незаконному збагаченні, отриманні політичного фінансування від злочинної організації та державній зраді.

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Виконувач обов’язків генпрокурора Молдови Думітру Робу заявив, що Додона затримали на 72 години.

Зять Додона Петру Мерінеану також був затриманий після того, як нібито намагався проковтнути доказ, повідомили в Генеральній прокуратурі.

На пресконференції члени Партії соціалістів Додона відкинули звинувачення проти нього, назвавши їх частиною «шоу за два пенні», покликаного відвернути увагу громадськості від бідності та соціальних проблем. Вони також закликали до акцій протесту.

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У листопаді 2020 року Додон програв прозахідно налаштованої Майї Санду – політикині, яка навчалася в США, яка робила в своїй передвиборчій кампаній акцент на зближенні із Заходом.

Молдова – одна з найбідніших країн Європи – офіційно подала заявку на членство в Європейському Союзі в березні після неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Країна прийняла сотні тисяч біженців із сусідньої України.