Телебачення сепаратистського Придністров’я заявляє про стрілянину на кордоні з Україною

Телебачення окупованого регіону Молдови Придністров’я повідомляє про стрілянину, яка нібито сталася на одному з пунктів перетину кордону з Україною. Це передає 5 травня молдовська служба Радіо Свобода.

Незалежно перевірити ці твердження наразі неможливо.

У своєму Телеграм-каналі канал «ТСВ» з посиланням на джерело в «силових структурах Придністров’я» повідомило, що інцидент стався поблизу прикордонного переходу Первомайськ-Кучурган на півдні регіону, нібито з українського боку.

На знімках, поширених у соціальних мережах минулого тижня, було видно, що на українській стороні кордону встановлюються масивні бетонні блоки, очевидно, щоб перешкодити доступу в Україну з Придністров’я.

Державна прикордонна служба України наразі не коментувала цю заяву.

Тим часом Європейський Союз 4 травня пообіцяв посилити військову допомогу Молдові.

«Цього року ми плануємо значно збільшити нашу підтримку Молдови, забезпечивши її збройні сили додатковим військовим обладнанням», – сказав президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції з президентом Молдови Майєю Санду під час візиту до Кишиніва 4 травня.

Мішель також пообіцяв підтримувати Молдову в боротьбі з кібератаками та дезінформацією, додавши, що уникнення ескалації в Придністров’ї є надзвичайно важливим.

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Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року.

Росія досі утримує близько 1500 солдатів у Придністров’ї, які, як стверджується, охороняють величезний склад зброї радянських часів. Крім військ, які нібито охороняють склад, Росія має ще 400-500 солдатів у Придністров’ї, яких після закінчення війни 1992 року називають миротворцями.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдовським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.