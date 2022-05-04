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Росія використовує нагнітання в Придністров’ї для «психологічної атаки» на Україну – розвідка

Управління посилається на «оцінки експертів», за якими на території окупованого Придністров’я перебуває не більше 300 реально боєздатних російських військових

Російське командування намагається створити зони нестабільності поряд із українським кордоном, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України 4 травня.

Зокрема, за повідомленням, Росія намагається створити «видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я».

«Росіяни нагнітають ситуацію в Придністров’ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України, та шукають шляхи розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії з захисту українського Донбасу і Півдня країни», – повідомляє розвідка.

Управління посилається на «оцінки експертів», за якими на території окупованого Придністров’я перебуває не більше 300 реально боєздатних російських військових, які охороняють склади боєприпасів у селі Ковбасна. Також, за його даними, у цьому регіоні перебуває близько 7-8 тисяч тонн справних боєприпасів, а близько двох третин усієї бойової техніки повністю або частково не боєздатна.

«Потенційно, Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з росією через територію південних областей України», – підсумовує ГУР.

Останніми днями надходили повідомлення про вибухи і обстріли у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя. У зв’язку з цим відбулося засідання Вищої ради безпеки (ВРБ) Молдови.

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Президентка Молдови Мая Санду за його результатами заявила, що розцінює ці інциденти «як результат внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров’ї, які зацікавлені в дестабілізації ситуації». Вона рекомендувала держустановам підвищити пильність, а громадянам – зберігати спокій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.

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