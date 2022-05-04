Росія використовує нагнітання в Придністров’ї для «психологічної атаки» на Україну – розвідка

Російське командування намагається створити зони нестабільності поряд із українським кордоном, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України 4 травня.

Зокрема, за повідомленням, Росія намагається створити «видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я».

«Росіяни нагнітають ситуацію в Придністров’ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України, та шукають шляхи розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії з захисту українського Донбасу і Півдня країни», – повідомляє розвідка.

Управління посилається на «оцінки експертів», за якими на території окупованого Придністров’я перебуває не більше 300 реально боєздатних російських військових, які охороняють склади боєприпасів у селі Ковбасна. Також, за його даними, у цьому регіоні перебуває близько 7-8 тисяч тонн справних боєприпасів, а близько двох третин усієї бойової техніки повністю або частково не боєздатна.

«Потенційно, Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з росією через територію південних областей України», – підсумовує ГУР.

Останніми днями надходили повідомлення про вибухи і обстріли у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя. У зв’язку з цим відбулося засідання Вищої ради безпеки (ВРБ) Молдови.

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Президентка Молдови Мая Санду за його результатами заявила, що розцінює ці інциденти «як результат внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров’ї, які зацікавлені в дестабілізації ситуації». Вона рекомендувала держустановам підвищити пильність, а громадянам – зберігати спокій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.