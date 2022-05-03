РФ готується евакуювати з Придністров’я сім’ї російських офіцерів – Генштаб ЗСУ

Росія готується евакуювати з молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя сім’ї російських офіцерів, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі заявили, що ситуація в регіоні залишається складною. «Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ», – йдеться в повідомленні.

Щодо ситуації на фронті, то, за даними командування, російські військові не припиняють проведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями й окупованим Кримом.

«На Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням зі складу 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії місто Харків», – йдеться в повідомленні.

На Ізюмському напрямку війська РФ силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове, і «зазнає втрат».

«На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника, силами окремих підрозділів 1-го і 2-го армійських корпусів, 8-ї та 58-ї загальновійськових армій Південного військового округу; 5-ї загальновійськової армії і тихоокеанського флоту Східного військового округу; 2-ї та 41-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу й повітряно-десантних військ ведуть наступальні дії на визначеній ділянці лінії зіткнення. Окупанти здійснюють авіаційні удари й артилерійські обстріли позицій наших військ», – йдеться в повідомленні.

Основні зусилля загарбники, за даними Генштабу, продовжують зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках «із метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та розвитку наступу у напрямках на Лиман, Сіверськ та Слов’янськ».

«На Південнобузькому напрямку противник силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, продовжує обстріли підрозділів наших військ. Ворог проводить перегрупування військ, нарощує системи вогневого ураження, протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення», – заявили у Генштабі.

Кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів «продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на території України, виконувати завдання ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку».

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Останніми днями надходили повідомлення про вибухи і обстріли у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя. У зв’язку з цим відбулося засідання Вищої ради безпеки (ВРБ) Молдови. Президентка Молдови Мая Санду за його результатами заявила, що розцінює ці інциденти «як результат внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров’ї, які зацікавлені в дестабілізації ситуації». Вона рекомендувала держустановам підвищити пильність, а громадянам – зберігати спокій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.