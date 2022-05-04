Міноборони зараз не бачить «величезної загрози» для України з боку Придністров’я

Міністерство оборони станом на сьогодні не бачить «величезної загрози» для України з боку молдовського сепаратистського регіону Придністров’я, повідомив речник МОУ Олександр Мотузяник.

«Скажу лише, що там непроста ситуація. Станом на зараз ми не бачимо величезної загрози для України з боку Придністров’я, але тим не менш Генеральний штаб уважно моніторить ситуацію і слідкує за тим, що там відбувається», – сказав Мотузяник на брифінгу 4 травня.

За його словами, за останню добу суттєвих змін ситуації в Придністров’ї не було, але російські підрозділи, базовані там, перебувають у повній бойовій готовності, місцеві збройні формування – також у посиленому режимі несуть свою службу.

«Крім того, там РФ постійно нагнітає ситуацію, щоб залякати місцеве населення, що начебто є загроза Придністров'ю з боку України. Але це абсолютна нісенітниця. Російська пропаганда вигадує: якісь українські безпілотники начебто літають над складами зброї та боєприпасів. Це все Усе це абсолютно не відповідає дійсності", – розповів Мотузяник.

Останніми днями надходили повідомлення про вибухи і обстріли у молдовському сепаратистському регіоні Придністровʼя. У зв’язку з цим відбулося засідання Вищої ради безпеки (ВРБ) Молдови.

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Президентка Молдови Мая Санду за його результатами заявила, що розцінює ці інциденти «як результат внутрішніх протиріч різних угруповань у Придністров’ї, які зацікавлені в дестабілізації ситуації». Вона рекомендувала держустановам підвищити пильність, а громадянам – зберігати спокій.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загострення ситуації у Придністров’ї спричинене діями спецслужб Росії.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.

На початку березня фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.