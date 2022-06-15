Молдові варто очікувати, що ЄС висуне умови у відповідь на заявку щодо членства – Макрон

Європейський Союз дасть «чітку» і «позитивну» відповідь на заявки Молдови та України на членство, але будуть «умови», перш ніж вони отримають статус кандидата – про це заявив президент Франції Емманюель Макрон 15 червня в Кишиневі.

«Ми повинні надіслати молдовському народу чіткий меседж і в той же час мати умови, які гарантують дотримання процедур. Відповідь буде зрозуміла, але умови будуть висунуті», – сказав він.

Його заява пролунала за два дні до очікуваної публікації висновку Європейської комісії щодо запитів на членство та напередодні саміту Європейської ради, на якому розглядатиметься реакція всіх держав ЄС на заявки про членство.

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Макрон у Кишиневі зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду. Лідери двох країн провели спільну пресконференцію після зустрічі, на якій Макрон заявив, що пропозиція Молдови приєднатися до Європейського Союзу є «абсолютно легітимною».

Він сказав, що хоче досягти консенсусу щодо надання Молдові, а також Грузії та Україні, статусу офіційних кандидатів, додавши, що заявку Молдови не слід відокремлювати від заявки України.

Макрон назвав війну в Україні «загрозою стабільності всього регіону» і сказав, що Молдова «вже є країною, яка закріпилася в європейській родині».

Санду, своєю чергою, зазначила, що Молдова хоче стати членом ЄС «якомога швидше», водночас додавши, що керівництво країни – «реалісти, і ми розуміємо, що нам ще багато чого потрібно зробити».

За її словами, влада Молдови пообіцяла молдаванам, що вони отримають статус кандидата на членство в ЄС, і заявила про повноцінність впроваджуваних реформ.

«Ми знаємо, що європейська інтеграція Молдови буде тривалим і складним процесом, який вимагатиме великих зусиль», – сказала Санду у відповідь Макрону.

Вона висловила надію, що країни-члени ЄС підтримають заявку Кишинева на саміті в Брюсселі 23-24 червня.

На саміті розглянуть висновок Європейської комісії щодо заявок на членство в ЄС, поданих Україною, Грузією і Молдовою.

За даними кількох джерел Радіо Свобода, комісія має намір рекомендувати надати статус кандидата з деякими умовами принаймні для України та Молдови, хоча, ймовірно, не всі 27 країн-членів ЄС підтримають цю рекомендацію.