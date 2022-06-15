Уряди ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових – Мінагрополітики

Країни ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зберігання зернових, заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.

«За нинішніх низьких темпів експорту Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10-15 млн тонн. До війни загальна місткість зберігання становила 75 млн тонн зерна, але на сьогодні сховищ залишилося тільки на 60 млн тонн – решта втрачена внаслідок руйнувань та тимчасової окупації. Тому в нас є нагальна потреба в облаштуванні тимчасових зернових сховищ – модульних конструкцій та поліетиленових пакетів», – сказав Дмитрасевич.

Можливість надання Україні тимчасових сховищ з боку ЄС могла б суттєво допомогти в збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок зернових на світові ринки, каже посадовець.

«Прискоренню експорту української продукції допоможуть функціональні фітосанітарні та ветеринарні лабораторії в Дунайському порту в Ізмаїлі, достатня кількість лабораторного обладнання на прикордонних пунктах пропуску, через які здійснюється транзит. Україна вже зробила відповідний запит до Європейської комісії», – розповів заступник міністра.

Дмитрасевич повідомив, що європейська делегація має наступного тижня відвідати прикордонні пункти пропуску, щоб оцінити ситуацію з перевірками та зменшити бюрократію на кордонах для проходженню експорту української сільгосппродукції.