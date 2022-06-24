Зеленський очікує від Ради ухвалення євроінтеграційних законів «в пріоритетному порядку»

Президент України Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради ухвалення «в пріоритетному порядку» євроінтеграційних законів. Про це він заявив у відеозверненні з нагоди отримання Україною статусу кандидата на вступ в ЄС.

«Попри війну ми продовжуємо втілювати законодавство, норми та правила ЄС у всіх сферах життя. Уряд розробить відповідну дорожню карту. Наступні кроки відомі – ми маємо рекомендації Єврокомісії. Від Верховної Ради очікуємо схвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів. Від усіх вас – високої громадянської свідомості, відданості нашим цінностям і усвідомлення того, що ніхто не збудує нам європейську Україну, окрім нас», – сказав він.

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Зеленський наголосив, що українці змінюють «Україну для себе, а не для когось».



«Ми втілюємо реформи не через чиїсь вимоги, а через власні переконання. Україна прагне не приєднатися, а повернутися до європейської родини.. Демократія і народовладдя існували тут понад тисячу років тому», – сказав президент.

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23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови. Європейську перспективу Грузії визнали, але статусу кандидата не надали, бо Тбілісі ще має виконати певні умови.